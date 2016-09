A 24 dias para chegada dos animais, Sema licencia santuário de elefantes

Gilberto Leite Placa estabelece os limites do Santuário para elefantes em Chapada. Local consegue licença da Sema

A secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema) está na fase final de licenciamento para a implantação do primeiro Santuário de Elefantes da América Latina, em fase de construção em Chapada dos Guimarães. O projeto obteve as autorizações e as licenças prévia e de instalação, e aguarda a emissão da autorização de uso e manejo, e da licença de operação, que deve ocorrer nas próximas semanas.

Os primeiros habitantes do espaço são as elefantas Maia e Guida, de Minas Gerais, que chegarão a Mato Grosso no início de outubro, oriundas de situação de maus-tratos em circos. Por ser inédito no país, o projeto exigiu que o órgão ambiental adaptasse o roteiro de confinamento de animal, o que é aplicado para a fauna silvestre, a exemplo da paca e do jacaré.

Segundo o coordenador de Atividade de Pecuária Intensiva, Irrigação e Aquicultura da Sema, Paulo Abranches, não houve a necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima), uma vez que a área do santuário está fora de unidade de conservação, de terra indígena e não prevê a supressão de vegetação (desmatamento). “Ao todo estão previstas cinco etapas para abrigar até 25 animais. Neste primeiro momento, teremos apenas seis”.

O projeto prevê produção mínima de dejetos. Os elefantes não terão contato com cursos d’água, tendo em vista que serão utilizadas caixas d’águas para consumo e banho. Estudos mostram que o potencial poluidor de um elefante pode ser comparado a uma média de seis a 10 bois. Como o santuário poderá abrigar até 25 elefantes, isso significa uma criação de, no máximo, 250 bovinos em confinamento. “É importante ressaltar que apenas criadouros a partir de mil cabeças de gado atualmente precisam de licenciamento da Sema”.

Vistoria técnica

Durante a última vistoria na área, realizada no início deste mês, Paulo explicou que foram feitas as últimas verificações nas estruturas da primeira etapa do projeto que contempla um centro médico veterinário e piquetes onde ficarão os elefantes, que serão separados por espécie (asiáticos e africanos) e sexo (machos e fêmeas). Esta separação também visa impedir a reprodução deles.

Todo empreendimento é cercado, pois não permitirá a visitação pública. A primeira cerca de contenção é de concreto com tela de alambrado, com 2,35 metros de altura, para evitar a entrada de curiosos. A outra cerca de contenção de animais é feita com tubulação de perfuração de poço de petróleo, com 1,5 metro enterrado no solo e sapata de concreto, e 2 metros acima do solo, impossibilitando a fuga de elefantes. Também há locais estratégicos para passagem de fauna silvestre.

O projeto apresentado à Sema se assemelha aos outros dois santuários implantados nos Estados Unidos (Tennessee e Califórnia), onde há muito rigor com a questão ambiental. O coordenador ressalta que o Santuário não oferece risco iminente de contaminação do solo e da água, e tem baixíssimo impacto ambiental para a região, uma vez que já era uma fazenda de gado consolidada.

Segurança sanitária

Arquivo O santuário poderá abrigar até 25 elefantes. Primeiras a chegar são elefantas Maia e Guida

A coordenadora de Fauna da Sema e médica veterinária, Danny Moraes, afirma que haverá controle sanitário na origem do animal e também na chegada no Estado, onde passará por uma fase de quarentena, acompanhada pelo médico veterinário responsável pelo Santuário. “O elefante só será liberado para o piquete se não apresentar nenhum sinal clínico patológico após a viagem”.

Embora seja um local de confinamento, cada animal terá, no mínimo, um espaço de 4,2 hectares para viver, condições muito diferentes e melhores que em circos e zoológicos. Quanto ao medo de contaminação por doenças, Danny explica que não há qualquer risco quanto à febre aftosa, por se tratar de doença exclusiva de animais biungulados (casco com duas unhas ou fendido), como bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos.

Quanto a outras doenças, os estudos realizados pelo empreendedor apontaram riscos minimizados, especialmente para doenças infecciosas. Por serem mamíferos, podem ser acometidos por tuberculose, que se agravaria caso o ambiente fosse fechado. No entanto, o Santuário fica em um espaço aberto. “A maioria deles é acometida por patologias não infecciosas, como artrite, lesão da pata, entre outras lesões, principalmente em razão das condições em que foram mantidos”.

Mesmo após terminar a fase de licenciamento, o empreendimento deverá ser monitorado anualmente por meio de um plano de controle ambiental, com relatório sobre as condições dos animais e também do espaço onde serão criados. Além disso, as licenças deverão ser renovadas a cada etapa de ampliação.

Santuário de elefantes

O terreno onde está instalado o Santuário de Elefantes está localizado em uma fazenda a 40 km do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, perto do Rio da Casca. A área tem 1,1 mil hectares e foi comprada pela ONG Santuário de Elefantes Brasil para abrigar elefantes que estejam em condição de risco em zoológicos e circos.

O projeto é mantido por doações e não conta com financiamento público ou participação do Estado para manutenção. Sobre Mato Grosso, a representante da ONG, Junia Machado, diz que a escolha se deu em razão das condições climáticas adequadas para os animais e também em razão de custos menores que em países de clima frio. O projeto conta com o apoio de voluntários, da ONG internacional Global Sanctuary for Elephants (GSF) e da Elephant Voices.

De acordo com a ONG, há cinco mil elefantes em situação de risco no mundo, 50 deles estão na América do Sul. Estes animais não têm condições de serem soltos na natureza, nem retornar para o país de origem, por isso, a necessidade da criação de um santuário. (Com Assessoria)

