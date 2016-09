A Polícia Federal apura desvio de R$ 115 mil em dois municípios de MT

Reprodução A PF também apura a concentração de lotes do Projeto de Assentamento

A Polícia Federal cumpriu nesta terça (13) dois mandados de busca e a apreensão em Santo Antônio do Leste e Primavera do Leste, distantes respectivamente 372 km e 244 km da Capital.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças no interesse de investigação policial que apura o desvio de cerca de R$ 115 mil do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A investigação também apura a concentração de lotes do Projeto de Assentamento Noidorinho Vitória, em Campinápolis (a 350 km de Cuiabá).

Três pessoas foram indiciadas. A Justiça Federal ainda decretou o sequestro dos valores desviados.

O programa

O Programa financia projetos, individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais. Também apresenta as menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. (Com Assessoria)