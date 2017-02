Abertura do Carnaval na Orla do Porto reúne cerca de 5 mil pessoas

Luiz Alves Prefeito Emanuel Pinheiro com a Rainha Welly Gomes e o Rei Momo Ygor Santos

Muito samba no pé, alegria e energia positiva. Assim ficou marcada a primeira noite do Carnaval Cuiabano de 2017 na Orla do Porto. Inaugurado no ano passado, o novo espaço de lazer da Capital abriu pela primeira vez suas portas para a grande folia carnavalesca e recebeu um público de aproximadamente 5 mil pessoas.

Nessa primeira noite, os foliões puderam desfrutar de uma noite de muita diversão comandada pelo som do DJ Duo Bass, da cantora Luciana Bonfim, além da contagiante animação de Frank Pitbull e Banda. Outra novidade deste ano, foi a estreia do projeto “Conecta Cuiabá”, que permitiu que os festeiros pudessem postar nas redes sociais seus registros do Carnaval, por meio do acesso gratuito ao sinal de WiFi disponibilizado no local.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, o sucesso na abertura é a coroação de todo um esforço feito pela gestão do município para a realização da festividade que está inserida na cultura e na alma do cuiabano. Emanuel aproveitou para destacar parcerias com a Assembleia, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

“Estou muito feliz com essa grande festa que estamos presenciando. O povo cuiabano é apaixonado pela folia carnavalesca e hoje expressamos o espírito alegre e hospitaleiro da nossa gente. Por isso que busquei parcerias que possibilitassem a realização desse evento, mantendo vivo o brilho nos olhos do cuiabano.”

A folia contou também com a presença do Rei Momo, Ygor Santos, e da Rainha do carnaval, Welly Gomes, coroados para o reinado de um ano no início de fevereiro. Ambos aprovaram o primeiro dia de comemorações carnavalescas e demostraram muita empolgação para os cinco dias de festa.

“Me preparei para aproveitar esses dias com muito samba no pé e representar da melhor maneira possível o nosso povo”, comentou o Rei Momo.

Já a rainha Welly Gomes destacou toda estrutura montada para atender os foliões. “Quero parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com a secretaria de Cultura, com a Polícia Militar e todos aqueles que estão trabalhando para oferecer essa linda festa”, disse.

A vendedora Dinalva Aparecida, de 27 anos, que estava prestigiando a festa, também elogiou a escolha da Orla do Porto para a realização do evento. “A Orla, além de ser muito bonita, oferece um espaço seguro para que todos possam curtir a festa com a segurança necessária”, pontuou.

A programação do Carnaval Cuiabano 2017 na Orla do Porto segue neste sábado (25) com as apresentações do DJ Duo Bass, Max Tandera e Trio Maravilha, além do show nacional com banda baiana Olodum. (Com Assessoria)