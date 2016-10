Ação integrada apreende 40 quilos de drogas em caminhão na BR-070

Gefron/MT Droga transportada em compartimento adaptado no veículo Mercedes Benz ocupado por 2 pessoas

Quarenta quilos de pasta base e cloridrato de cocaína foram apreendidos durante operação conjunta na BR-070, que liga Cuiabá ao município de Cáceres.

A ação foi realizada nesta quinta (13) pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, por meio de monitoramento, próximo à Vila Sadia.

A droga era transportada em um veículo Mercedes Benz ocupado por duas pessoas. Durante a abordagem e revista ao veículo, foi encontrado um compartimento adaptado para o transporte de drogas.

Após a localização do compartimento, o veículo e os dois ocupantes, E.N de 31 anos e G.G.S de 29 anos, foram levados para o Canil Integrado de Fronteira (Canilfron), em Cáceres (a 250 quilômetros de Cuiabá), onde foi confirmada a presença da droga. O entorpecente estava dividido em 10 tabletes de cloridrato de cocaína e 30 tabletes de pasta base de cocaína. Além da droga, os policiais apreenderam também R$ 3.150,00 em espécie.

O condutor disse que a droga saiu do município de Mirassol D’oeste com destino a Cuiabá, e que receberia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente. Os ocupantes e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, em Cáceres.

Balanço

De 1º de janeiro a 30 de setembro, o Gefron apreendeu quase três toneladas de entorpecentes, entre cloridato de cocaína, pasta-base, maconha e haxixe. A quantia supera o montante do ano inteiro de 2015, quando o grupamento apreendeu 1.770 quilos de drogas.

Ainda no acumulado de apreensões do período, estão 95 veículos, 39 armas de fogo, 605 munições, além de 57 veículos recuperados e 41 prisões por mandados.

Em espécie, o Gefron apreendeu este ano mais de R$ 232 mil e U$ 387 mil, ambos valores sem comprovação de origem, além de R$ 172 mil em cheques.

Os dados dos noves meses de atuação ainda apontam a condução de 238 pessoas às delegacias de polícia e 211 boletins de ocorrências registrados. (Com Assessoria)