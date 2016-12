Acidente entre Hilux e Voyage deixa três mortos na MT rumo a Chapada

Divulgação Imagens do acidente na rodovia, em Chapada

Três pessoas morreram em um acidente na madrugada deste sábado (10), na MT - 251, em Chapada dos Guimarães, sentindo Campo Verde.

De acordo com a Delegacia Municipal de Chapada dos Guimarães, a batida ainda deixou três feridos. Um plantonista informou que um Voyage foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente contra uma Hilux. A delegacia atendeu a ocorrêcia por volta das 6h da manhã.

A batida deixou os veículos destruídos. Dentre as quatro pessoas que estavam no Voyage, morreram três – o motorista Rafael Aparecido, de 26 anos, e os passageiros Elias Alves, de 29 anos, e Juliene Santos, de 33 anos. Claudiomar Leal, de 30 anos, outro ocupante do veículo, teve ferimentos, mas sobreviveu ao acidente. Ainda segundo o plantonista, eles trabalhavam em uma fazenda a 80 metros do local do acidente. Os corpos das vitimas estão no Instituto Médico Legal (IML) de Chapada.

Ocupavam a Hilux duas pessoas – Vanderlei Sales e Raulf Sales. Os dois foram encaminhados para um Hospital de Chapada dos Guimarães.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.