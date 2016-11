Acusada de torturar aluno, tenente é oficial desde 2008 e filha de coronel

Reprodução Documento mostra que Izadora foi promovida pelo critério antiguidade

A tenente Izadora Ledur de Souza, pivô de suposta tortura que culminou na morte do aluno soldado Rodrigo Patrício Lima Claro, de 21 anos, atua no Corpo de Bombeiros desde 2008, quando foi aprovada no concurso para CFO/BM, realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat).

Filha do coronel reformado da Polícia Militar Pedro Sidney Figueiredo de Souza, que foi comandante Regional Sul da Polícia Militar de Rondonópolis, onde atuou de 2007 a 2012, embora tenha feito concurso em Mato Grosso, a tenente fez o primeiro curso de formação em Goiás, conforme a portaria 004/BM de 2008, na gestão Blairo Maggi.

Isso porque o Estado não tem estrutura para realizar o curso de oficiais, somente o de soldado, assim, Mato Grosso recorre aos Estados, entre eles Goiás e Rio de Janeiro, para formar os oficiais.

Cinco anos depois do ingresso, em 29 de dezembro de 2013, Izadora aparece na lista de seis oficiais que foram promovidos pelo critério de antiguidade. O ato é assinado pelo então governador Silval Barbosa (PMDB), pelos então secretários da Casa Civil, Pedro Nadaf, da Casa Militar, Ildomar Nunes Macedo, e da Segurança Pública Alexandre Bustamante.

No início de dezembro deste ano, a tenente seria promovida, entretanto, diante da acusação de suposta tortura, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Júlio César Rodrigues, comunicou que a corporação decidiu suspender, por hora, a promoção, até que as investigações sejam concluídas.

O comandante destacou também que a tenente não deve ser considerada como culpada antes que as investigações sejam finalizadas. “Nós não comungamos com esse tipo de atitude. Vivemos em um estado de direito no qual o acusado é inocente até que se prove o contrário. Temos que dar, pelo menos, o benefício da dúvida à tenente”.

Investigações

Em decorrência das investigações, cinco oficiais e sete praças, que atuam na Diretoria de Ensino da Corporação, foram afastados até a conclusão do IPM. O coronel bombeiro Alessandro Borges Ferreira, responsável pelo IPM, espera concluir a investigação até, no máximo, 20 de dezembro. "Garanto que todos os 36 alunos da turma serão ouvidos e que o nosso objetivo é esclarecer todos os fatos que ocorreram durante o treinamento. Poderá, inclusive, haver uma reconstituição dos fatos", afirma.

Sobre a possibilidade de haver divergências ao final da conclusão do IPM e o inquérito da Polícia Civil, sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na opinião do comandante, o que deve ser considerado é a apuração da corporação, por entender se tratar de fato ocorrido durante treinamento e, por isso, ser da esfera militar.

Promoção de tenente é suspensa e 12 são afastados por morte de aluno