Acusado de estupro de menores de 8 e 15 anos é preso em Vila Bela

Um homem acusado de estuprar dois irmãos, de 08 e 15 anos de idade, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil na quinta-feira (01.09), em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste de Cuiabá). O acusado, R.A.P., 43, teve a ordem de prisão decretada após ser identificado como autor do crime e foi localizado em uma fazenda próxima a cidade.

As investigações da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade iniciaram há alguns dias, quando a Polícia Civil foi acionada sobre o estupro dos irmãos. As vítimas moram com os avós, que são vizinhos e tinham relação de amizade com o suspeito. Ao serem ouvidos na delegacia, os irmãos contaram que os estupros aconteceram em dois dias seguidos e explicaram como o suspeito agiu.

Com base nos indícios de autoria, o delegado Clayton Queiroz Moura representou pela prisão do suspeito, decretada pela Justiça. Segundo o delegado, durante as investigações, os policiais receberam informações de que pode haver outras vítimas. “Com a divulgação da imagem do suspeito, esperamos que denúncias de outros estupros, praticados por ele, cheguem ao conhecimento da equipe da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade”, destacou.