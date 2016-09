Acusado de estupro é executado em Cuiabá; DHPP investigará o crime

Acusado de estuprar uma criança, Elielson da Cruz Pereira foi executado na madrugada deste sábado (17), com três tiros. A execução ocorreu no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, o acusado já havia sofrido uma tentativa de homicídio em agosto, mas escapou da morte.

Conforme informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Elielson foi atingido no peito, ombro e na mão direita. A ocorrência foi atendida pelo 3º Batalhão da Polícia Militar.

A vítima teria sofrido uma tentativa de homicídio em agosto deste ano. Na fatalidade deste sábado, suspeitos ainda não foram encontrados. A ex-mulher de Elielson esteve no local e reconheceu o corpo. Foi ela quem disse que o ex-marido tinha passagens pelo crime de estupro. Uma das vítimas teria sido a própria neta. A DHPP vai investigar o caso.