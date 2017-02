Acusados de estuprar menina de 15 anos são reconhecidos e presos

Agora MT Os acusados de estuprar adolescente de 15 anos em Rondonópolis são reconhecidos e presos

Os dois homens acusados de estuprar uma adolescente de 15 anos, no bairro Serra Dourada, na noite de quarta (22), foram presos na tarde dessa quinta (23) pela Polícia Civil, no bairro Carlos Bezerra II, em Rondonópolis. Thiago Junior da Silva Vilela, de 29 anos, e André dos Santos Barbosa, de 28 anos, foram reconhecidos pela vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia chegou até os suspeitos depois de realizarem diligências até a casa da vítima e obter informações de testemunhas. Em uma das denúncias anônimas recebidas, a testemunha repassou a foto de um dos suspeitos via telefone celular.

Os dois foram encontrados pela polícia e levados para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. Os dois são acusados de estuprar a adolescente quando esta chegava em casa. Eles abordaram a vítima com uma arma e a levaram até uma residência abandonada onde cometeram o crime.

A vítima descreveu um dos suspeitos, como sendo moreno, com cabelos negros e com mechas claras na frente. A jovem precisou ficar em observação no hospital após o estupro.