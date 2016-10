Adolescente é detido acusado de vender drogas pelas redes sociais

Francis Amorim de Barra do Garças

Facebook Conversa de negociação do menor

Um adolescente de 17 anos foi detido no final de semana pela Polícia Militar sob a acusação de comercializar drogas pelo Facebook e pelo aplicativo WhatsApp, em Nova Xavantina (a 661 km de Cuiabá). Uma denúncia anônima levou os policiais a apreendê-lo e flagrar no celular mensagens com pedidos de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, o menor estava próximo a subestação da Energisa vendendo drogas e ao realizar rondas no local, a PM conseguiu localizá-lo e flagrá-lo com dinheiro e trouxinhas de maconha. Contudo, o que chamou a atenção dos policiais era a forma como ele atendida às "encomendas".

No celular do adolescente, a PM encontrou as conversas do menos pelos aplicativos e a maneira como ele trabalhava. Os pedidos eram feitos pelas redes sociais e a entrega realizada pelo menor.

Detido, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Como se trata de menor, ele responderá por ato infracional, estando sujeito às medidas sócio-educativas, conforme determinação do Juizado da Infância e Adolescência. (Com informações do Interessante News)