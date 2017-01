Adolescente morre em Colíder com suspeita de dengue hemorrágica

Um adolescente,14, morreu em Colíder com suspeita de dengue hemorrágica

Um adolescente de 14 anos morreu no último final no sábado (14), com suspeita de dengue hemorrágica, em Colíder (648 km de Cuiabá).

Segundo a Vigilância em Saúde do município, o jovem que não teve o nome divulgado, teve os exames enviados para a Capital, onde o caso de dengue hemorrágica deve ser confirmado ou descartado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A secretaria do município explica que o menino foi internado em um hospital particular de Colíder na sexta (13), apresentando falta de ar, dores pelo corpo e fraqueza. O quadro de saúde dele foi se agravando e, por conta disto, foi transferido para o Hospital Regional de Colíder.

O menor foi levado para o setor de emergência e, em seguida, para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Porém, não resistiu e morreu no sábado (14). Materiais coletados e exames foram enviados para o laboratório central de Cuiabá para investigação.

O resultado dos exames deve ficar pronto em até 30 dias. Um bloqueio químico foi feito no Bairro Jardim Vânia, onde o adolescente morava. Também serão intensificadas as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde explicou que o município ainda não notificou o caso e está aguardando mais informações sobre caso.