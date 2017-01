Agentes interceptam drone que sobrevoava cadeia em dia de visita

Assessoria Drone abatido pelos agentes

Agentes penitenciários abateram no domingo (15) um drone, que sobrevoava a Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Os agentes de plantão perceberam a movimentação do objeto na área de segurança da unidade e conseguiram derrubá-lo sem a necessidade de disparo de arma de fogo.

O equipamento possivelmente estava sendo utilizado para estudar a área da unidade e buscar formas de encaminhar externamente produtos ilícitos aos detentos. Segundo os agentes, o aparelho estava com uma linha grande amarrada provavelmente para entregar algo ilícito.

"A rápida ação dos agentes permitiu que o equipamento fosse neutralizado. Toda a equipe está atenta e desenvolvendo suas atividades com muito profissionalismo para garantir o pleno controle do sistema prisional de Mato Grosso, pontuou o secretário de Justiça e Direitos Humanos, coronel Airton Benedito de Siqueira Júnior.

O titular da Sejudh destacou ainda a integração com a secretaria de Segurança Pública, que realiza ações preventivas terrestres e aéreas nos perímetros externos e adjacências das principais unidades prisionais ampliando a sensação de segurança dentro e fora dos presídios. (Com Assessoria)