Agentes penitenciários paralisam atividades a partir de 2ª por melhoria

Gilberto Leite/Rdnews Presidente do Sindspen João Batista diz que caso governo não os atenda, será deflagrada greve

Agentes penitenciários de Mato Grosso vão paralisar as atividades nesta segunda (21). A suspensão de alguns serviços será feita porque os profissionais revindicam melhores condições de trabalho. Entre as principais reclamações estão o concurso público, licitação para novos uniformes e autorização para jornada voluntária.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindspen-MT), João Batista, a paralisação começa a partir das 8h com uma mobilização em frente à Penitenciaria Central do Estado (PCE). Conforme ele, a categoria votou pela paralisação de uma semana dos serviços, e tudo estará suspenso. “Visitas, recebimento de alimentos, transporte de presos para audiência, recebimento de presos. Nada disso irá funcionar”, afirmou.

João Batista destaca ainda que as medidas são necessárias diante do não cumprimento dos acordos firmados pelo governo com a categoria. “Caso o governo não solucione nossos pedidos, iremos paralisar de vez as atividades. Não estamos satisfeitos com as promessas feitas e não cumpridas. Sempre precisamos fazer greve para que eles olhem para gente. Então vamos fazer força e mostrar que precisamos muito receber o que foi prometido. E olha que nem estamos falando de salário”.

Outro lado

A assessoria de imprensa da secretaria de Justiça e Direitos Humanos informou que a paralisação dos trabalhos é uma decisão única da categoria em tentar forçar com que o governo resolva todos os problemas pedidos pela categoria. Entretanto, alguns desses problemas citados pelo sindicato já estão em pauta. Por exemplo, o concurso deve abrir edital ainda esse mês e a questão da jornada voluntária e uniformização dos agentes já está sendo debatida na Assembleia.

Em relação à paralisação das visitas, o assunto deve ser decidido pela direção de cada unidade prisional. No Estado são 56 cadeias e cada diretor resolve se abre ou não para visitas, pois mesmo em greve 30% dos funcionários precisam trabalhar. Sobre perigos de ataques ou respostas de facções que estão dentro dos presídios, a assessoria preferiu comentar que não teme ataques, tendo em vista que a Sejudh é também um órgão de segurança e respaldada pelas forças armadas do Estado.