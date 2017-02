Ager aprova reajuste e tarifa da linha Cuiabá-Santo Antonio vai a R$ 4,85

Leverger News Último reajuste da tarifa na linha Cuiabá-Santo Antonio de Leverger, ocorreu em maio de 2015

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) autorizou o aumento na passagem dos ônibus que fazem a linha Cuiabá-Santo Antônio de Leverger. O reajuste passa a valer a partir da zero hora da próxima segunda (6).

A passagem vai passar de R$4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) conforme autorização em sessão regulatória realizada ontem a tarde na sede da Ager-MT.O último reajuste da tarifa na linha Cuiabá-Santo Antonio de Leverger, ocorreu em maio de 2015.

Em média, 1700 passageiros utilizam diariamente a linha Cuiabá-Santo Antonio de Leverger. Seis ônibus da União Transportes operam nessa linha.

Sessão

A sessão regulatória da Ager-MT que definiu a revisão tarifária ocorreu após convocação publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de janeiro deste ano. Participaram da reunião representantes da Ager-MT, Procon-MT e União Transportes. (Com Assessoria)