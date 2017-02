Alagamento deixa a situação caótica em Campo Novo do Parecis; confira

Reprodução Chuvas alagaram bairro Jardim das Palmeiras, deixando situação caótica em Campo Novo do Parecis; Prefeitura já estima pelo menos três mil desabrigados

Imagens aéreas feitas por drone na manhã deste sábado (11) e produzidas por uma empresa chamada Drone Parecis revelam o atual cenário de Campo Novo do Parecis, que sofre os impactos causados por um alagamento ainda não dimensionado em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias.

Segundo o prefeito do município Rafael Machado (PSD), as imagens foram feitas de forma voluntária pela empresa. Mais cedo, ao , o gestor informou que cerca de mil residências foram atingidas, deixando aproximadamente três mil pessoas desabrigadas. Essas pessoas estão sendo conduzidas à escola Jardim das Palmeiras, a maior da cidade, que atende aproximadamente 1,2 mil alunos. Diante da situação, as aulas estão suspensas.

Doações de alimentos, água e roupas são recebidas no ginásio de esportes localizado na Praça da Bíblia. Rafael conta que a própria população e entidades como a Maçonaria, Rotary Clube e igrejas têm contribuído. Ele pretende formular um pedido de ajuda ao Ministério das Cidades, pois o problema de alagamento em Campo Novo do Parecis é constante.

