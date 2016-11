Aluno entra em coma após aula de curso dos Bombeiros; quadro estável

Facebook Rodrigo está internado no Jardim Cuiabá

O estado de saúde do aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, segue estável após passar mal em um treinamento da corporação, na tarde dessa quinta (10), na Capital. Internado no Hospital Jardim Cuiabá, ele passou por uma bateria de exames hoje (11), a fim de confirmar, ou não, se o quadro é referente a um aneurisma.

Conforme um familiar de Rodrigo, a mãe Jane Claro se encontra muito abalada diante da situação. O jovem estaria no curso dos Bombeiros há quase um ano. Após o resultado dos exames feitos nesta tarde, os médicos saberão se, de fato, Rodrigo teve um aneurisma ou não, mas não descarta a possibilidade.

Ao MidiaNews, a mãe do rapaz disse que perto das 16h30 recebeu uma mensagem dele, dizendo que estava com muita dor de cabeça e que, depois disso, ele não respondeu mais. Ela explica que foi comunicada do procedimento pelo qual o filho passou e classificou o ato como “tortura e humilhação”.

“Eu só fui avisada do que realmente estava acontecendo por volta das 20h, quando me ligaram perguntando se podiam transferi-lo da policlínica para um hospital. Até então, eu não sabia o que tinha acontecido”, disse.

Outro lado

O procurou o Corpo de Bombeiros para ter mais esclarecimentos sobre o fato, e foi informado que nas próximas horas a corporação vai emitir uma nota.