Aluno mandou mensagem à mãe relatando abusos; tenente é afastada

Trecho da mensagem que Rodrigo Claro mandou para a mãe Jane

A mãe do aluno do Curso de Formação do Corpo de Bombeiro, Rodrigo Claro, 21 anos, Jane Claro, contou que o filho a alertou que a responsável pelos treinamentos, tenente Isadora Ledur, estava se excedendo.

Rodrigo faleceu na terça (15), no Hospital Jardim Cuiabá, a suspeita é de que, devido a possíveis abusos cometidos no treinamento da corporação, ele tenha passado mal.

Na mensagem enviada pelo Whatsapp à mãe, Rodrigo diz que o filho estava com medo de ir para o treinamento.

“Ele falou mãe, hoje é instrução na lagoa. A tenente vai tá lá e eu estou com medo”.

Os colegas de treinamento de Rodrigo contaram à mãe que, após passar por uma sessão de “caldo” (afogamento forçado), o aluno foi obrigado fazer o percurso nadando e acabou passando mal.

Pelo relato dos amigos do filho, a mãe diz que havia uma perseguição da tenente Isadora com o filho.

“Dentre trinta e poucos alunos, ela pegou só meu filho”, disse a mãe.

Reprodução Continuação da mensagem que o filho enviou antes de ir ao hospital

Afastamento

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que, a tenente, suspeita de torturar Rodrigo durante treinamento, foi afastada pelo comando da Corporação.

Conforme o coronel Bombeiro Alessandro Borges Ferreira, responsável pelo Inquérito Policial Militar (IPM) que apura as circunstâncias da morte do aluno, as investigação será transparente e tem como finalidade apurar a verdade dos fatos que ocorreram naquele dia.

Laudo

O laudo emitido pelo Instituo Médico Legal (IML) não identificou a causa da morte do aluno.

Rodrigo foi velado nesta quarta (16), na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no Bairro Verdão, e segue para sua cidade natal, Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

Lá, o velório segue até as 7h de quinta (17) e, em seguida, o corpo será levado para Sinop (503 km de Cuiabá) para o sepultamento.