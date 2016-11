Aluno quase é agredido e maioria vota contra ocupação em assembleia

A assembleia dos estudantes da UFMT, realizada no ginásio, terminou em confusão na noite dessa quarta (23). Segundo um dos líderes do movimento Desocupa UFMT, Eduardo Oliveira, tudo começou quando o presidente da mesa Vinicius Fernandes foi ao microfone denunciar um suposto ato de racismo, mas ele mesmo não soube dizer quem eram os culpados do crime.

Quando um estudante questionou a denúncia vaga do líder, um grupo de estudantes começou a gritar e o chamar de racista."Depois, o presidente, em momento algum, se manifestou para parar o tumulto. Do mesmo jeito que ele fez a denúncia, não fez nada para parar com a violência. O menino poderia ter saído daqui morto por irresponsabilidade do presidente da mesa", diz Eduardo.

O equívoco foi confirmado pelo próprio presidente que disse aos policiais que foram chamados para atender a ocorrência. Vinicius disse que ouviu alguém gritar “macaco”, mas não sabia dizer quem era. Quando uma moça disse que todo mundo ouviu, o presidente relata que houve só reação. "Não foi ele que chamou todo mundo de macaco aqui. Ele foi reagir à denúncia que nós fizemos. Ele foi falar: por que na assembleia passada falaram do branco e ninguém falou nada?", conta aos policiais - ouça no áudio.

O estudante foi levado para cima das escadas do ginásio da UFMT para interromper as agressões até então verbais. Foi quando uma estudante instigou, aos gritos de racistas, a ir até lá tirar satisfação com o acusado. Diante da situação, pessoas barraram a passagem da moça para evitar mais confusão.

Nesse momento, começaram a chamar os estudantes do “deixa disso” de racistas e dizer que estavam agredindo a moça. Houve início de agressão física, mas logo contida. O momento da confusão foi presenciado pela reportagem.

Ao verem a Polícia Militar no local, alguns estudantes diziam que só poderia estar ali a Polícia Federal, fato que foi desmentido pelos militares, pois a UFMT tem convênio com o Estado e por isso a polícia está apta a atender qualquer ocorrência.

Votação

A pauta da Assembleia pedia opinião dos estudantes sobre a ocupação dos prédios da UFMT. Cerca de 1,5 mil estudantes foram credenciados, uma das maiores assembleias já realizadas na instituição.

Depois de 7 horas, entre credenciamento, debate, votação e apuração, os estudantes decidiram contra as ocupações. Foram 733 contra e 527 favoráveis.

A assembleia estava marcada para as 17h. O credenciamento só foi terminar depois das 19h. Depois ainda houve o “debate”, quando 20 estudantes tiveram a palavra, por 3 minutos.

Com a acústica do ginásio, pouco era ouvido e centenas de estudantes não aguentaram esperar até o final, pois até 21h a votação ainda não tinha começado. A maioria da arquibancada pedia aceleração da votação, mas o pedido não foi atendido pela mesa.

Vídeo do momento em que estudante é chamado de racista

Momento em que violência é contida na arquibancada

Às 09h41 - Estudante vítima de agressão verbal diz que sofreu injúria racial em outra assembleia

O estudante José Victor Zamparini, que quase foi agredido fisicamente em assembleia da UFMT acusado de racismo, publicou no Facebook relato de sua versão do acontecimento e afirma que em outro momento foi vítima de injúria racial, mas não chega a detalhar a situação vivida anteriormente.

Ele relata que o motivo de ter ido até o presidente do DCE ontem foi para questionar porque ele não o defendeu na assembleia passada quando um aluno cometeu injúria racial contra ele, ficando assim, impune.

"Ao ouvir essa minha indagação ao líder do DCE, inúmeros estudantes que estavam ao meu redor começaram a me tratar com hostilidade. Tentei dialogar, e explicar o motivo da minha indignação, contudo, não queriam ouvir, e os primeiros gritos de "fora racista" iniciaram", relata, veja texto completo na galeria.