Alunos que ocupam UFMT colocam fogo em avenida e fecham guaritas

Estudantes do movimento ocupa da UFMT incendiaram a Fernando Correia na manhã desta terça (13) em protesto contra a possível aprovação em 2 turno da PEC 55 (PEC do Teto) que acontece hoje, no Senado.

O ato que assustou motoristas e foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio e a Semob para controlar o trânsito que foi prejudicado com o ato. Fluxo já está normalizado.

Além desse manifesto. o grupo fechou as duas guaritas da UFMT e está impedindo a entrada dos alunos e profissionais da instituição.

Posição da UFMT

O vice-reitor Evandro da Silva disse que o incêndio aconteceu fora da UFMT e por isso não é responsabilidade da instituição. “Quanto ao fechamento das guaritas solicitei que os seguranças registrem tudo o que está acontecendo, pois sabemos que nem todos são alunos da universidade”, afirma ao .

O reitor destaca que se for comprovada à participação de estudantes da UFMT, eles poderão responder por um processo interno. “Para aqueles que não estudam na universidade, entregaremos para os órgãos competentes”, diz.