Ambulância bate em carreta na MT-010; paciente fica entre as ferragens

Uma ambulância colidiu frontalmente contra uma carreta na madrugada desta quarta (5), na Estrada da Guia (MT-010). Segundo as informações iniciais, o veículo seguia de Brasnorte para Cuiabá com um paciente, que ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Testemunhas apontam que o motorista da ambulância teria dormido ao volante.

O acidente ocorreu por volta de 4h. Conforme os bombeiros, a vítima estava era transportada de Brasnorte (a 580 km de Cuiabá) para a Capital, onde passaria por uma avaliação médica. O condutor teria saído por volta de 8h de terça (4).

O motorista da carreta tentou desviar da ambulância, no entanto, bateu contra o veículo e ainda tombou a carreta fora da pista. O paciente foi encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de saúde na Capital mato-grossense. Não há informações do atual estado de saúde dele.

Apesar da colisão ter sido frontal, os dois motoristas estão bem.