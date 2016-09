Ameaçado, juíz manda homem que envenenou achocolatado para CCC

Reprodução Adônis José é tranferido de presídio

O juiz Jurandir Florêncio Castilho Júnior, da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou a transferência do comerciante Adônis José Negri, de 61 anos, preso desde o dia 1º, acusado de ter colocado veneno em um achocolatado da marca Itambé, o que resultou na morte de uma criança de 2 anos.

Ele ocupava uma cela com, pelo menos, 800 detentos e agora vai ocupar espaço individual, destinado a no máximo 28 presos com curso superior, no Centro de Custódia da Capital (CCC), mesmo local que o ex-governador Silval Barbosa e o ex-secretário de Fazenda do Estado Marcelo de Cursi estão.

Adônis estava preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).O motivo alegado pela transferência seria o zelo pela integridade física.

Segundo assessoria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), o reeducando teria repassado a informação das ameaças à direção da unidade. A mesma informação foi levada pela defesa ao Juízo da 14ª Vara, que determinou a transferência.

A morte da criança teria causado revolta entre os demais presos e como havia risco de Adônis ser alvo de um atentado contra a própria vida, a transferência ocorreu 15 dias após o encaminhamento dele até a unidade.

O caso

Após a notícia do falecimento da criança, a Vigilância Sanitária a solicitou a interdição cautelar de todos os produtos da marca Itambezinho, que sejam do lote de fabricação de 25/05/16 com validade até 21/11/16.

Conforme o órgão, a vítima morreu cerca de uma hora após ingerir o produto e chegou à unidade de saúde em convulsão. Na ocasião, a empresa, por meio de nota, havia informado que essa era a primeira reclamação que recebia sobre o lote e que auxiliaria na apuração do fato. Com o desdobramento do caso, tendência é que os lotes da bebida sejam liberados.

A mãe D.C.S, 28, informou que o filho R.C.S.S, de 2 anos, tomou a bebida, por volta das 9h, na residência da família, no bairro Parque Cuiabá. Ela contou que o filho estava há dois dias resfriado, soltando coriza pelo nariz, mas sem febre.

Conforme a mãe, o menino pediu algo para comer e, então, deu uma caixinha do achocolatado. Minutos após ingerir o líquido, o menino teria apresentado falta de ar, ficando com o “corpo mole e com princípio de desmaio”. A criança foi levada para atendimento na Policlínica do Coxipó, onde por cerca de uma hora os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e foi a óbito.

A mãe relatou que bebeu um pouco do achocolatado e também passou mal, sentindo tonturas e náuseas, assim como o tio da criança, que chegou a ser encaminhado à uma unidade hospitalar. A liberação do corpo foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), junto ao Serviço de Verificação de Óbito, do Hospital Universitário Julio Muller.