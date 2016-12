Angioplastia descarta aneurisma em aluno dos Bombeiros que morreu

Facebook Rodrigo Claro faleceu no último dia 16 ao passar mal após treinamento do Corpo de Bombeiros

O exame de angiografia digital dos quatro vasos cerebrais do aluno do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, aponta que ele não tinha evidências de malformações ou dilatação aneurismáticas, o que contesta os fortes indícios de que o aluno tinha alguma doença pré-existente, que teria ocasionado complicações que levaram à morte.

Essa hipótese chegou a ser levantada pelo o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, durante entrevista coletiva com jornalistas na terça (29). “Nós só podemos afirmar que houve um equívoco a partir do laudo do IML. Eles estão fazendo um estudo para saber se ele tinha ou não uma doença pré-existente".

O laudo foi apresentado durante depoimento do médico Roger Thomaz Rotta Medeiros, que prestou depoimento na manhã desta quinta (1º) na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além do médico do Hospital Jardim Cuiabá, também foi ouvido o primeiro profissional que atendeu o aluno soldado na Policlínica do Verdão.

Segundo apontam os documentos, foi descartado o aneurisma. “Só estamos aguardando o laudo do IML para a comprovação final”, conta o advogado da família de Rodrigo, Júlio Cesar Lopes.

Pelo menos 95% das testemunhas já foram ouvidos nas duas esferas das investigações. “Cerca de 18 pessoas prestaram depoimento, isso entre alunos e instrutores, acredito que até o dia 20 as investigações estejam concluídas”, diz Júlio.

Omissão de socorro

O comandante alega que, apesar de não haver ambulância para acompanhar o treinamento com 37 alunos, havia um carro de apoio da corporação. Ele sustenta que só não foi usado, porque o aluno não teria informado aos superiores a situação. Entretanto, em todos os depoimentos dos alunos foi apontado que não havia ambulância no local.

Em decorrência das investigações, cinco oficiais e sete praças, que atuam na Diretoria de Ensino da Corporação, foram afastados até a conclusão do IPM. O coronel bombeiro Alessandro Borges Ferreira, responsável pelo IPM, espera concluir a investigação até, no máximo, dia 20.

Aluno conta que tenente sentou nas costas de Rodrigo e humilhava turma

Inquérito

Em 17 de novembro, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte do aluno Rodrigo. De acordo com a delegada Juliana Palhares, devem ser ouvidos durante oitivas nos próximos dias os colegas de curso e a tenente responsável pelas atividades na Lagoa Trevisan, Izadora Ledur.

Aproximadamente 30 alunos participavam do curso e eram supervisionados por cinco coordenadores, entre eles a tenente e um tenente coronel. Todos que estavam no local serão ouvidos, segundo a Polícia Civil. A tenente, responsável pelas atividades, já foi afastada do cargo que ocupa.

Rogers diz que se tenente do Corpo de Bombeiros errou, será punida