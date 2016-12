Animais são devolvidos ao habitat natural por associação em Barra

Edevilson Arneiro Associação Amigos dos Animais devolveu á natureza jabutis, cobras e quatis

Vários animais silvestres foram devolvidos ao habitat natural pela Associação Amigos dos Animais, com sede em Barra do Garças. A ação foi realizada nessa quarta (30) e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, ONG Aliança da Terra e 58º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército.

Criada em 2003, a Associação Amigos dos Animais tem sido o principal órgão de defesa dos animais na região de Barra, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO), com amparo e assistência aos animais capturados fora do habitat ou que apresentam algum tipo de doença.

A entidade ganhou projeção nacional em 2015 ao adotar o leão Gulliet, abandonado por circo que se instalou na cidade, além de capturar uma sucuri de aproximadamente 10 metros no Parque Estadual da Serra Azul, e mais recentemente em colaborar nas ações de combate aos incêndios criminosos no parque em agosto e setembro deste ano.

De acordo com AAA, 90 tartarugas, cobras jiboias, porcos do mato, tatus e quatis foram devolvidos à natureza na área do Exército Brasileiro, localizada em Aragarças (GO). O local é predominante pelo cerrado e preservado pelo 58º BIMTz, considerado ideal pelos ambientalistas para a soltura dos animais.

A Associação é presidida pelo vereador Francisco Cândido da Silva, o Garrincha dos Animais (PV), eleito vereador em 2 outubro com a maior votação de Barra do Garças, com 1.372 votos, equivalentes a 4,61% do eleitorado.