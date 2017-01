Ao entrar em área para extrair ouro, homem é baleado por garimpeiros

Um homem identificado como Edilson José de Lima, de 27 anos, foi baleado supostamente por garimpeiros que ocupam a Serra da Borda, na MT-473 km 68, em Pontes e Lacerda, no sábado (7), por volta das 16h. Segundo informações, ele disse aos policiais que atenderam a ocorrência que estava nas mediações do garimpo, quando foi alvejado por arma de fogo.

Nos bastidores, a informação é de que ele teria subido até o garimpo com a intenção de extrair ouro, contudo, acabou sendo confundido pelos garimpeiros, que pensaram se tratar de um policial disfarçado.

Edilson prestou depoimento ainda internado no pronto-socorro local, e informou que não viu quem disparou o tiro. De acordo com ele, um homem o socorreu com uma caminhonete, mas afirmou não conhecê-lo. Edilson explicou que foi deixado em um bambuzal e, em seguida, o Corpo de Bombeiros o resgatou, conduzindo ao pronto-socorro. Ele passa bem.

Apesar da população de Pontes e Lacerda não admitir que o clima na cidade está tenso, na semana passada uma equipe do conferiu in loco a situação no município. Na ocasião foi constatado pela polícia local que o garimpo é gerenciado por uma mulher.

Segundo o delegado titular Gilson Silveira, na cidade os moradores comentam que ela tem estatura baixa, cuja expressão facial já foi traduzida como “tomada pelo cão”, à equipe de reportagem. Inclusive, teria sido essa mulher a iniciar os disparos contra as equipes policiais que tentaram retomar a Serra. Conforme o delegado, que não pode revelar mais detalhes sobre ela para não comprometer as investigações, já é de conhecimento da polícia que ela exerce voz de comando no garimpo.

Garimpo é comandado por mulher; milícia cobra até 50% de garimpeiros