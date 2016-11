Aplicativo da Uber chega a Cuiabá hoje; corrida custa R$1,20 por km

Divulgação Aplicativo da Uber começa a funcionar hoje em Cuiabá

O aplicativo gratuito para smartphones Uber, que presta serviço de transporte particular, considerado “inimigo” pelos taxistas, passa a partir desta sexta (25), às 14h, a operar em Cuiabá. Com isso, a Capital torna-se a 32ª cidade do Brasil a receber o serviço que teve origem nos Estados Unidos.

O número de motoristas cadastrados, no entanto, não é revelado pela empresa. Segundo a assessoria, a plataforma do aplicativo é flexível, e o condutor pode trabalhar quando ele quiser e o tempo que achar necessário. Sendo assim, o que é levado em conta é o tempo de espera. No Brasil, o passageiro que se conecta ao Uber, espera a chegada do motorista por aproximadamente cinco minutos. Nos primeiros dias de aplicativo em Cuiabá, este tempo pode ser um pouco maior, de 5 a 10 minutos. Quem já tiver feito o download do aplicativo da Uber em seu celular (IOS ou Android), poderá utilizar o serviço nesta sexta (25).

A gerente de Comunicação, Letícia Mazon, explica que 50 mil condutores atuam no país com o aplicativo. Ela ainda assegura que a expectativa do uso do app é grande em Cuiabá. “A gente não tem perspectiva de que a Uber opere em outros municípios de Mato Grosso, mas a expectativa é boa em Cuiabá. Muita gente quer aumentar a renda, ou está desempregado e vê no Uber uma saída”, disse ao .

O custo da chamada do Uber é de R$ 2,50. Depois, o cliente paga R$ 1,20 por quilômetro rodado, mas o cliente já tem um valor estimado da corrida, antes mesmo da contratação. O usuário paga uma multa se cancelar o serviço.

Com relação aos taxistas, Letícia explana que a plataforma não concorre com táxis. O Uber é voltado para consumidores que possuem veículos que passam mais tempo nas garagens do que na rua, e que, diante disso, estes condutores buscam outras alternativas de transporte, seja bicicleta, ônibus, táxi e até mesmo Uber.

A segurança dos usuários é garantida pela empresa, ressalta a gerente de Comunicação, tendo em vista que informações como o nome e a foto do motorista e a placa do carro são repassadas aos usuários.

Legalidade

A assessoria ainda pontua que a Uber é legal no Brasil, destacando que os motoristas parceiros da empresa prestam o serviço de transporte individual privado, que tem respaldo na Constituição Federal e é previsto em lei federal (Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU Lei Federal 12.587/2012). Em setembro deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei 16.279/2015, que buscava proibir o serviço de transporte privado realizado por meio de aplicativos como o Uber.

Motoristas Uber

Segundo a empresa, para se cadastrar como motorista parceiro, é preciso ter carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada - EAR, e passar por checagem de antecedentes criminais. Os carros precisam ser cadastrados com a apresentação de Certidão de Registro e Licenciamento do Veículo, Bilhete de DPVAT do ano corrente. (Com Assessoria)