Aplicativo “Meu Ônibus MTU” ajuda usuários a buscar linhas e horários

Os usuários do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande ganharam mais uma inovação. Já está em funcionamento o aplicativo de celular “Meu Ônibus MTU”, disponível tanto no Google Play (Play Store) para aparelhos Android quanto na Apple Store (aparelhos iPhone). Basta buscar por Meu Ônibus MTU.

O aplicativo usa o GPS do smartphone e precisa de conexão com a internet. Assim que é instalado, é mostrado no mapa a localização do usuário e todos os pontos de ônibus próximos dele. O usuário clica no ponto desejado e o aplicativo mostra a previsão dos próximos ônibus.

Caso o usuário queira saber a localização exata do ônibus no momento ele clica no horário e é apresentado no mapa a localização do ponto e do veiculo. É possível marcar um ponto como "Favorito", ícone mostrado na parte superior da tela de previsão do ponto, onde o aplicativo disponibiliza uma lista dos pontos para facilitar o acesso pelo usuário. Existe um link para postar notícias no aplicativo e um canal para reclamações/sugestões.

A tecnologia permite o monitoramento de 116 itinerários de ônibus e 506 carros de Cuiabá e Várzea Grande e é possível porque cada ônibus possui um equipamento com uma antena GPS(Geolocalização) e outra antena GPRS (Transmissão de dados). (Com Assessoria)