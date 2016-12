Após 15 dias hospitalizada, reitora já respira sem o auxílio de aparelhos

Gilberto Leite/Rdnews Reitora da UFMT Myrian Serra permanece internada no Hospital Santa Rosa

A reitora da UFMT, Myrian Serra, que sofreu um acidente vascular cerebral no último dia 10, apresenta melhora no quadro de saúde. Ela já respira sem ajuda de aparelhos e permanece acordada, respondendo bem ao tratamento. A informação foi divulgada por meio de nota pela assessoria de comunicação da universidade, neste domingo (25).

Segundo o comunicado, a reitora segue internada na UTI do Hospital Santa Rosa, com melhora importante do quadro neurológico. Ela está respirando sem a ajuda de aparelhos, e com isso já está programada a saída da UTI. Entretanto, Myrian vai permanecer no hospital para tratamento neuroclínico.

A reitora está sob os cuidados da equipe da Unidade de Terapia Intensiva, coordenada pelo doutor Márcio Paes e pela equipe de neurologia MedNeuro. A professora passou mal no dia 10, no Teatro Universitário. Após os primeiros socorros recebidos de médicos presentes no local e das equipes do Samu, a reitora foi levada para o Hospital Santa Rosa.

