Após 4h30, comandante deixa DHPP escondido; Ledur tem oitiva marcada

O depoimento do comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Marcelo Augusto Reveles de Carvalho, na tarde desta quarta (1º), sobre a morte do aluno do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, durou cerca de 4h30 na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), contudo, o teor não foi divulgado.

Reprodução Comandante Marcelo Augusto depôs por 4h30

Após prestar esclarecimentos, o comandante saiu escondido da imprensa, sem declarar nada. A advogada da família de Rodrigo, Deise Alves, afirma que o depoimento foi normal, contudo, não pode dar detalhes devido ao fato de o inquérito não ter sido finalizado.

Diante disso, a jurista se limita a explicar o andamento das investigações. “O inquérito ainda está em andamento, então não tem como afirmar nada ainda”. Sobre o sentimento da família, Deise ressalta que continua o mesmo, de chateação e tristeza, e que aguardam por justiça.

Hoje pela manhã a tenente do Corpo de Bombeiros Izabela Ledur, acusada de tortura e omissão de socorro durante treinamentos aquáticos, realizados em 15 de novembro de 2016, na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, também deveria ter sido ouvida.

Entretanto, o depoimento foi desmarcado a pedido da defesa, sob a justificativa de que a oficial, que está afastada, mas continua realizando serviços administrativos na corporação, não foi notificada pelo Corpo de Bombeiros sobre a audiência.

Neste sentido, a delegada responsável pelo inquérito, Juliana Chiquito Palhares, explica que em relação à oitiva da tenente, a defesa da mesma peticionou uma nova data, sem a necessidade inclusive de qualquer tipo de comunicação oficial que ela estaria presente.

Em razão desse problema administrativo que, segundo a delegada, será devidamente apurado pelo Corpo de Bombeiros, será remarcada a oitiva para a semana posterior ao dia 13, porque Juliana estará em curso superior de polícia, e, por isso, só terá tempo disponível depois dessa data. “Nosso interesse é da conclusão o mais rápido possível da investigação, que já está em vias de finalização”.

A delegada diz que ainda fevereiro conseguirá relatar e encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário. Ela ainda ressalta que o advogado da tenente relatou na petição que independente da comunicação do não comparecimento da mesma, ela estará presente na nova data escolhida para o depoimento.

Caso

O aluno bombeiro Rodrigo Claro, de 21 anos, passou mal, foi internado e morreu uma semana depois com hemorragia cerebral. O jovem estava há cerca de um ano no curso dos Bombeiros. Na ocasião, a corporação havia informado que durante etapa do Curso de Formação de Soldados, no momento da instrução de salvamento aquático na Lagoa Trevisan, Rodrigo queixou-se de dor de cabeça ao instrutor.

Ele realizava uma travessia a nado na lagoa com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar a instrução porque estava com muita dor de cabeça. Rodrigo faleceu em 16 de novembro.

Investigação anterior

A tenente e um sargento já haviam sido investigados em 2015 após denúncias anônimas, de que estariam exercendo pressão psicológica sobre os alunos. À época, os bombeiros alegaram que uma sindicância investigou as denúncias e nenhuma irregularidade foi constatada. O caso foi arquivado.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros não descartou a possibilidade de erro, mas declarou que as críticas devem ser filtradas. “O que o aluno considera muitas vezes como pressão psicológica ou tortura, não passa de uma instrução simples. Ele está sendo submetido a um ambiente em que ele não está acostumado e precisa desenvolver uma técnica”, afirmou.

