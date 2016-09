Após 6 meses suspeito de praticar homicídio qualificado acaba preso

Reprodução Crime ocorreu em 17 de março tendo como vítima Eder Pinheiro de Arruda

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu hoje (19), um homem indiciado por homicídio qualificado em março deste ano, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá. Fernando Maico Gambarini de Abreu, 26, foi preso no bairro Chácara dos Pinheiros por em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital.

O crime aconteceu em 17 de março, na rua 15 do bairro Passaredo, tendo como vítima Eder Jonas Pinheiro de Arruda, usuário de drogas, morto na porta da residência com 15 perfurações de arma de fogo de pistola calibre 38.

As investigações, conduzidas pelo delegado de polícia Antônio Carlos de Araújo, apontaram vasto lastro probatório de Fernando, conhecido traficante da região, como autor do crime. Restou apurado que dias antes do homicídio, ele teria se desentendido com a vítima após ser cobrado por um “serviço/correria” realizado em troca de dinheiro ou entorpecente.

Fernando, juntamente a outro comparsa, que está foragido, teria planejado o homicídio da vítima na porta de sua casa.

O delegado representou pela prisão preventiva ao considerar a existência da materialidade delitiva e confirmação da autoria e, ainda visando impedir que os agentes soltos continuassem a delinquir ou a intimidar testemunhas.

O inquérito foi concluso pela autoridade policial, em 19 de maio, com o indiciamento de Fernando e do outro investigado foragido e a representação de prisão preventiva por homicídio qualificado, por motivo fútil e com emboscada/ou dissimulação que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A prisão de Fernando foi efetuada pelos policiais civis Orlando Lucas e Mayumi. O investigado será conduzido para unidade prisional ficando à disposição do Judiciário. (Com Assessoria)