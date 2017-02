Após apelo de pais, bebê é removida, chega a Cuiabá e vai direto para UTI

. Ângela Louisy chegou em Cuiabá há poucos minutos e será internada na UTI

Na tarde deste sábado (25), a bebê Ângela Louisy Guimarães dos Santos, de cinco meses, que estava internada na UTI do Hospital Regional de Sinop foi transferida para Cuiabá. Louisy foi internada na segunda (20), diagnosticada com cardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. Ela estava à espera de uma resposta da secretaria de Estado e Saúde (SES), para que pudesse ser transferida com urgência para um Centro de Tratamento Especializado fora de Mato Grosso.

A UTI aérea decolou do aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, às 18h, e aterrissou na Capital por volta das 19h10. No entanto, a bebê ainda não irá ficar no centro de tratamento. O tio da criança, André Cavalcante, relatou ao que os médicos acionaram o hospital em Sinop e informaram que teria surgido uma vaga na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá. “Abriu uma vaga, mas não é ainda o hospital especializado que os médicos queriam, mas ela vai para Cuiabá para fazer os exames que ela precisa e que não têm aqui, para saber de fato o que terá que fazer com o coraçãozinho dela. Se vai fazer transplante, ou, tratamento”.

Ainda de acordo com o tio, os familiares estavam na dúvida se realmente era viável a transferência sendo que ainda não é o local necessário para o tratamento de Louisy. Após conversas com os médicos, a transferência foi realizada. “ Lá em Cuiabá a bebê não vai ter tudo, mas creio que o suporte será melhor”.

Analecia, que é a mãe da pequena, acompanhou a equipe médica no avião. O pai, Kennedy dos Santos e a tia, Marcela Brito, se deslocaram de carro para a Capital e irão encontrá-la no hospital.

Anderson Hentges Kennedy dos Santos e Analecia Guimarães, pais da pequena Ângela Louisy Guimarães dos Santos

Entenda o caso

Louisy foi internada na segunda (20), diagnosticada com cardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. No mesmo dia, a pequena sofreu três paradas respiratórias. Uma às 15h, e outras duas às 04h da madrugada de terça (21). Conforme laudo médico, Ângela Louisy realizou um ecocardiograma e os resultados apontam disfunção cardíaca, ou seja, o coração bombeia apenas 11 % de sangue para o corpo, quando o mínimo deve ser 50%. O quadro é extremamente instável e o risco de morte é evidente.

Conforme apontamentos contidos nesses laudos médicos, o próximo passo é a realização de dois exames. O primeiro é uma cintilografia, que é um exame de diagnóstico que avalia a função e forma dos órgãos através de uma pequena quantidade de uma substância radioativa. O segundo, uma biópsia. Esses dois exames, além de outros testes dirão se há a necessidade de transplante de coração, ou se apenas com medicamentos Louisy poderá ser curada.

No entanto para que Louisy faça esses exames, ela necessita de tratamento fora de domicílio (TFT) que atenda às necessidades. Um outro fator é que em Mato Grosso não há essa unidade que realiza tanto o exame, quanto a cirurgia e, os hospitais fora do Estado exigem um laudo de um cardiologista pediatra clínico para que assim que seja avaliado, possa ser feita a transferência.

Foi necessário a intervenção da Justiça devido a demora estatal em solucionar o caso, e também pelo fato da família não ter suporte financeira para custear o tratamento. O juiz Cleber Luis Zeferino de Paula, concedeu a tutela de urgência e determinou que o Estado e Sinop, independente de óbices burocráticos, providenciem imediatamente a remoção da criança para qualquer outra localidade, ou seja, os procedimentos necessários para o restabelecimento de saúde da bebê devem ser cumpridos conforme determinação. Caso não houver procedência por meio do SUS, deverá ser disponibilizada uma rede particular para amparar as necessidades da pequena.