Após chuva, policlínica do Planalto registra goteiras e infiltrações vídeo

Alas da Policlínica do Planalto, em Cuiabá, registraram goteiras e infiltrações após a forte chuva que caiu nessa sexta (12). Os problemas teriam afetado, principalmente, uma das salas de triagem da unidade. A reportagem do tentou contato com secretaria municipal de Saúde, mas não teve retorno. O Sindicato dos Médicos de Cuiabá (Sindimed) também foi procurado, contudo, ninguém foi localizado.

Os registros mostram goteiras no teto, infiltramento nas paredes e o chão da unidade que acabou ficando parcialmente alagado. Baldes foram colocados por funcionários para conter o vazamento do teto.

A situação foi registrada um dia após a interdição da secretaria estadual de Saúde (SES) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A justificativa para a ação foi que o local vinha apresentando diversas irregularidades nas instalações, como a falta de equipamentos de combate a incêndio, acessibilidade, infiltrações e instalações sanitárias inadequadas nos banheiros do prédio.

MPT interdita prédio por infiltrações e problemas na prevenção a incêndio

Confira, abaixo, vídeo da infiltração na policlínica.