Após Cuiabá, VG recebe reforço contra bandidos com Bairro Seguro

Gilberto Leite/Rdnews Secretário da Sesp Rogers Jarbas ressalta o combate aos crimes de roubo e latrocínio em VG

O governo estadual lançou, na tarde desta sexta (7), a Operação Bairro Seguro II na trincheira próxima ao 0 KM, em Várzea Grande. O secretário estadual de Segurança Pública, Rogers Jarbas, explica que a finalidade do Bairro Seguro é combater os crimes violentos em especial os delitos de roubo. “Nós temos combatido o homicídio, mas o foco principal é o roubo, latrocínio, todo crime violento que tem ocorrido nos 20 bairros que vamos abordar agora”.

Em Várzea Grande, a operação inicia hoje e segue até dia 21. Jarbas diz que, assim como tem ocorrido em Cuiabá, onde foram contemplados 21 bairros, na cidade vizinha os 20 bairros inseridos na operação terão reforço de novos profissionais que se incorporaram as existentes, além das demais forças de Segurança Pública, como a Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, inclusive o Conselho Tutelar.

Depois dessa etapa, o secretário ressalta que será feita uma reestruturação da operação para contemplar bairros que ainda não tiveram acompanhamento, neste sentido.

Participaram do ato além de Rogers Jarbas, o comandante geral da Polícia Militar coronel Alves, e o comandante regional do 2° CR em Várzea Grande coronel Alessandro, dentre de 95 policiais militares.

Balanço

Neste ano, somente no setor de Segurança foram gastos R$ 300 milhões, com o custeio da máquina. Segundo o secretário, o montante investiu em capacitação e equipamentos. “Nós temos 3,5 mil novos profissionais de Segurança Pública atuando em todos os setores e forças. Isso é investimento pesado do Estado em segurança, porque a nossa população merece e precisa disso”.

Rogers ainda reforça que em breve o governo vai divulgar edital para concurso de cadastro de reserva, sendo que para Polícia Judiciária Civil serão 1,2 mil vagas, além de outras 1,2 mil vagas para Polícia Militar e 100 vagas para Corpo de Bombeiros.