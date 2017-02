Após denúncia, advogado é preso em flagrante em motel com 2 menores

O advogado V.M., 50, que tem um escritório em Lucas do Rio Verde (350 km de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Militar ao ser encontrado com duas adolescentes de 12 anos e de 15 anos dentro de um motel em Cuiabá, na madrugada desta sexta (17).

A PM, após receber a denúncia de que um homem havia entrado com as menores no estabelecimento, esteve no local já nas proximidades do bairro Santa Marta e flagrou o momento em que o acusado saía de um dos quartos com as duas adolescentes dentro de uma caminhonete Toyota Hilux.

O jurista foi cercado e questionado sobre o que estava fazendo com as adolescentes. Ele confessou que manteve relações sexuais com a menina de 15 anos e que a outra de 12 presenciou o ato sexual.

Os policiais deram voz de prisão ao advogado e o encaminharam junto com as menores até a Central de Flagrantes do bairro Planalto. Ele permaneceu detido em uma das celas até a manhã desta sexta.

Em conversas com as meninas, elas confirmaram que abordaram o advogado em um posto de combustíveis na Avenida dos Trabalhadores. Ele ofereceu dinheiro em troca de relações sexuais. As jovens também relataram que o homem ofereceu bebidas alcóolicas.

O jurista deve ser ouvido pelo delegado plantonista ainda nesta manhã e encaminhado a uma audiência de custódia no Fórum de Cuiabá.