Após determinação de juiz, governo desiste de acordo com Consórcio VLT

Governo desiste de acordo com Consórcio VLT e trava conclusão do modal em Cuiabá e VG

Após o juiz federal da 1ª Vara Ciro José de Andrade Arapiraca determinar que o governo estadual o Ministério Público Federal se manifestassem sobre a viabilidade de concretização ou não de um acordo com o Consórcio VLT, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), por meio de uma petição assinada nessa segunda (12), anuncia que o Executivo estadual desistiu de tentar negociação.

Diante do anúncio feito na tarde desta quinta (15), caberá à Justiça decidir qual o futuro do modal. Na petição, o governo afirma que esteve e está buscando meios de obter recursos para a conclusão das obras, bem como estuda e analisa a configuração jurídica para que a obra se materialize, o que foi levado ao conhecimento do Juízo.

No entanto, ressalta que recente trabalho de auditoria elaborado pela Controladoria Geral do Estado sinaliza no sentido de impossibilidade da realização de acordo com as empresas requeridas. “Todavia, ante o teor do referido relatório de Auditoria n° 013/2016, e tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, não se faz possível este Estado-membro celebrar um acordo com as empresas requeridas”, diz trecho da petição.

Imbróglio

No despacho de Ciro José, proferido em 23 de agosto, o magistrado ainda determinou o cumprimento de juntada de relatórios. Ocorre que o Consórcio alegava que o Estado não só deixou de apresentar o documento que deveria, “como também pretendeu tumultuar o processo a partir da apresentação do mesmo relatório que já consta dos autos”. Pediu ainda que fosse cumprida a sanção por descumprimento da decisão judicial, no qual o Estado e a KPMG deveriam juntar aos autos o estudo elaborado em relação ao modal.

Em janeiro deste ano, o governo estadual anunciou que buscava solução de três principais entraves para a retomada das obras do VLT, conforme constatado na primeira parte do relatório de viabilidade do modal, feito pela empresa KPMG. As demandas eram acerca do valor para o término da obra; solucionar 300 irregularidades; e a elaboração de projetos básicos para as desapropriações.

A primeira divergência entre o Estado e o Consórcio VLT Cuiabá/Várzea Grande, responsável pela obra, é quanto ao montante que ainda resta para o término do modal. A empresa pede R$ 1,1 bilhão para terminar os trabalhos, enquanto o Governo, respaldado pelo relatório da KPMG, afirma que restam apenas R$ 602 milhões. Até agora, já foi pago R$ 1 bilhão ao Consórcio. Com o valor pedido o montante ultrapassaria R$ 2,2 bilhões.

Em fevereiro, o governador Pedro Taques aproveitou a visita do ministro das Cidades Gilberto Kassab (PSD-SP), que cumpria agenda em Cuiabá, para solicitar o financiamento dos R$ 700 milhões, que a consultoria KPMG indicou serem necessários para conclusão do VLT.

Em 3 de maio, na terceira reunião da Frente Parlamentar em prol da retomada e conclusão das obras do VLT, o advogado e representante do Consórcio VLT Cuiabá/Várzea Grande, Aldair Trova, afirmou que as obras seriam retomadas em outubro. A conclusão depende de fatores técnicos e do suporte financeiro do Estado. “As obras devem ser retomadas ainda este ano. Vamos chegar a um acordo com o Estado e todas as partes envolvidas”, disse à época.

Confira, abaixo, a íntegra da petição da PGE.