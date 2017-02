Após haver desmoronamento em cabeceira, prefeitura interdita ponte

A Prefeitura de Cuiabá interditou nesta quinta (16) a ponte Professor Benedito Figueiredo, que fica na Avenida Engenheiro Quidauguro, em Cuiabá. A ponte liga os bairros Coophema e Praeirinho, na Capital. Segundo o órgão, recentemente houve um desmoronamento em uma das cabeceiras da ponte. A interdição é por tempo indeterminado.

De acordo com a prefeitura, a interdição na ponte que fica sob o Rio Coxipó foi feita por medidas de segurança. O início do desmoronamento na cabeceira da ponte foi agravado pela cheia no rio.

O coordenador do órgão, Paulo Wolkmer explica que a ponte não apresenta problemas na estrutura, todavia já estava sendo monitorada pelos engenheiros técnicos por processo de “desbarrancamento” iniciado em novembro do ano passado. A situação piorou devido à cheia no Rio Coxipó na última terça (14).

“Por conta da cheia, constatamos acréscimo no desbarrancamento. Após diversas aferições e monitoramentos realizados no local, a Defesa Civil concluiu que a ponte poderá sofrer novo desbarrancamento e ter sua cabeceira destruída”, disse.

Os Agentes de trânsito da prefeitura devem permanecer no local até a sexta (17) para garantir a interdição na ponte. A orientação da secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) é para que os motoristas não trafeguem em direção ao local e usem as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Beira Rio como rotas alternativas. (Com Assessoria)