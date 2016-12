Após inquérito, aposentado é preso por estupro de enteada de 2 anos

Um idoso identificado como H.R.M, de 68 anos, foi preso no início da tarde desta quarta (30), por abusar sexualmente de sua enteada, de apenas dois anos. O crime teria acontecido na noite de 11 de janeiro, dentro da residência do suspeito, no bairro Sonho Meu, em Cuiabá, quando ele obrigou a criança a tocar seu órgão genital. A situação foi flagrada pela mãe da menor, que denunciou o caso à polícia.

Diante dos indícios de autoria colhidos durante o trabalho de investigação, o aposentado teve o pedido de prisão preventiva por estupro de vulnerável majorado, representado pelo delegado de polícia da Deddica, Eduardo Botelho, na conclusão do inquérito policial.

Com a ordem de prisão preventiva expedida, os investigados localizaram o procurado em uma casa no bairro Pedra 90. Em seguida, H.R.M. foi conduzido à Deddica e posteriormente transferido para o Sistema Prisional da Capital, onde permanecerá à disposição da Justiça. (Com Assessoria)