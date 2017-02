Após mortes em série, familiares de PMs temem e comandante orienta

Após uma série de assassinatos na última segunda (30), em Sinop, as famílias dos policiais militares estão preocupadas em relação à segurança. Ocorre que o PM Fábio Zampirão morreu, na manhã de segunda com um tiro nas costas e, devido aos outros oito homicídios na cidade em menos de 24 horas, a população se encontra temerosa.

Neste sentido, cerca de 60 policiais militares se mobilizam nas buscas pelo segundo suspeito de participar da morte de Zampirão. “Se for necessário ter policiais civis de outras partes do Estado, nós teremos” afirma o comandante-geral da PM, Jorge Luiz, em entrevista coletiva na tarde desta quarta (1º).

Fernanda Hermann Tenente Valter Luiz Razera, comandante Jorge Luiz e delegado Sérgio Ribeiro orientam sinopenses

Apesar das famílias estarem preocupadas com a situação, o comandante ressalta que o momento é para manter a tranquilidade. “As recomendações são tomar cuidado na hora de entrar e sair de casa, ou seja, as cautelas do dia-a-dia. Temos que ter cuidado, contudo, manter a tranquilidade. Eu quero dizer não só para as famílias, mas para toda a sociedade que o mais importante é que a secretaria de Segurança Pública e as forças policiais vão trabalhar não só para manter a segurança, mas também para prender o suspeito", assegura.

Para tanto, a Polícia Militar recebeu um reforço tanto da Sesp, com uma força-tarefa e um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), quanto das equipes dos Comandos Regionais dos municípios vizinhos. O policiamento foi reforçado com equipes de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Cláudia e Peixoto de Azevedo, já que as rondas e as demais ocorrências do município continuam.

“Reforçamos a patrulha nas ruas e não podemos esquecer da cidade. Para evitar desgastes nós recebemos reforços das equipes de cidades da região. O tenente coronel Razera tem autonomia para chamar policias militares de outros comandos para que possa ser garantida a segurança da população sinopense”, conclui.

Sobre as investigações e uma possível ligação entre a morte do PM e os outros assassinatos, o delegado regional Sérgio Ribeiro, afirma que é muito cedo para obter afirmações concretas. “Não é possível tirar conclusões, afinal os elementos probatórios são escassos. Foram iniciadas as investigações para esclarecer os fatos, nós não tínhamos uma noite tão violeta há muito tempo. As providências foram tomadas e realizadas as perícias em todos os locais dos crimes, no processo de manter a sociedade segura”.

O segundo suspeito ainda está foragido e, na manhã desta quarta (1º), conseguiu escapar de uma barreira montada por policiais de Cláudia na MT-423. Após troca de tiros ele entrou em uma mata na região. Um helicóptero sobrevoa o local na intenção de localizar o bandido e equipes se revezam nas buscas dentro da mata.