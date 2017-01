Após perseguição e troca de tiros, suspeito de roubar carro é baleado

PM Suspeito atingido por tiros

Criminoso que havia roubado um carro foi baleado em troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande, na noite desta terça (17). No veículo também estava outro rapaz, que conseguiu fugir pela mata após ser feito o cerco.

O Gol vermelho foi abordado pelos policiais do 4° Batalhão por volta das 22h30, entretanto o condutor não obedeceu e arrancou em alta velocidade. Os policiais iniciaram a perseguição e foram alvo de tiros pelos homens que estavam no carro.

Para se defender, a PM também efetuou disparos atingindo a lataria e o vidro do automóvel, fazendo com que o motorista parasse. Um dos homens que estava no banco do passageiro abandonou o veículo e fugiu.

Já o motorista Higor Paim Ferreira Alves, 18 anos, permaneceu no carro e disse ter sido atingido por um tiro nas costas. O criminoso foi encaminhado por uma equipe do Samu até o pronto-socorro.

O carro foi checado como roubado e com as placas adulteradas. Os policiais entraram em contato com o proprietário, que reconheceu o bandido baleado como um dos autores do roubo ocorrido na segunda (16).