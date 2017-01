Após ser picada de Jararaca, mulher morre por falta de medicamento

Reprodução Idosa de 62 anos foi picada por Jararaca em Sinop e levada para Sorriso

Uma mulher de 62 anos morreu na madrugada desta segunda (23), no hospital Regional de Sorriso, por falta de medicamento na UPA. Ela foi picada por um cobra Jararaca na quinta (19), no bairro Camping Club em Sinop.

Marilene Freitas foi encaminhada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop, porém não havia soro antiofídico. A secretaria municipal de Saúde transferiu a paciente para o Hospital Regional de Sorriso, pois lá tinha o soro para a picada específica. Ela foi internada na UTI inconsciente e com hemorragia no cérebro. A medicação foi aplicada três horas após o fato, porém o indicado é que o soro seja aplicado no máximo duas horas depois.