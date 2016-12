Arsec avalia aumento de tarifa de ônibus em Cuiabá; valor supera R$ 4

Reprodução AMTU envia análise à Arsec do reajuste da tarifa de ônibus, que pode subir para mais de R$ 4

A Associação Mato-Grossense dos Transportadores Urbanos (AMTU) protocolou, na sexta (9), pedido para análise de sugestão do aumento de tarifa do transporte coletivo, em Cuiabá. O documento foi entregue na Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec), responsável pelo cálculo da tarifa, hoje fixada em R$ 3,60.

Conforme o diretor da Arsec, Alexandre Bustamente, o valor sugerido é superior a R$ 4, no entanto, tudo depende da confirmação dos dados fornecidos pela MTU com as informações levantadas pela Agência.

“Nos últimos 20 anos, o cálculo é feito do mesmo jeito. Analisamos os insumos numa mesma tabela, para então calcular o valor”, explica ao .

Para elaborar a planilha são analisados os gastos com pneus, combustível, salários dos motoristas e de quem compõe o sistema, bem como o número de passageiros transportados e pagantes.

Segundo a AMTU, a tarifa é sempre reajustável, uma vez que todos os elementos tiveram aumento nos valores, e feita com base nos passageiros transportados.

Nesta linha, Bustamente ressalta que ainda é prematuro destacar um valor, tendo em vista que vai depender do entendimento do governador Pedro Taques (PSDB) sobre a isenção do ICMS sobre o óleo diesel usado para abastecer os ônibus coletivos urbanos, no qual pode retirar ou manter.

Além disso, o diretor alega que há possibilidade de o novo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) intervir no cálculo. “Somente depois de avaliarmos é que vamos estabelecer o preço final da passagem”. O valor definido deve entrar em vigor em 1º de março.

Números

Atualmente Cuiabá conta com uma frota de 450 ônibus e uma média de 215 mil passageiros por dia. O possível aumento de mais de R$ 1 na tarifa do coletivo deve impactar metade da população cuiabana.