Árvore cai em casa, hospital sofre curto circuito e temperatura cai na 2ª

Corpo de Bombeiros Bombeiros atendem ocorrência no Hospital Geral

Uma árvore caiu em cima de uma residência no bairro Jardim Comodoro, em Cuiabá, nesta quinta (20), devido à chuva que cai na Capital desde a madrugada. No momento da ocorrência havia pessoas na casa, no entanto, segundo o Corpo de Bombeiros não houve vítimas.

Além disso, houve um incêndio no anexo do Hospital Geral, também na Capital. Conforme os bombeiros, não houve risco para os pacientes, pois a situação ocorreu em uma sala de aula. A princípio foi um curto circuito no ar condicionado e não houve fogo, somente muita fumaça.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até o final de semana há a possibilidade de pancadas de chuva. A previsão para esta sexta (21) é de 23°C e a máxima de 32°C, com chances de chuva.

O que chama a atenção é que a temperatura deve cair bruscamente na segunda (24). Segundo as medições, Cuiabá deve registrar uma mínima de 11°C e máxima de 25°C. Com isso, os cuiabanos devem retirar os agasalhos do guarda-roupa, pois deve ser registrada uma das temperaturas mais baixas das últimas semanas.