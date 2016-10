Assessor de deputado é suspeito de ter atropelado candidata a vereadora

Reprodução Candidata Maristela está no Pronto Socorro de Cuiabá

O assessor parlamentar do deputado estadual Wagner Ramos (PSD), Régis de Oliveira é suspeito de ter atropelado propositalmente em Nortelândia a candidata a vereadora Maristela Alves de Araújo (SD) e, na sequência, ir até a casa do prefeito e presidente da Associação Matogrossense dos Municípios (AMM) Neurilan Fraga e ameaçá-lo de morte.

De acordo com o delegado Carlos Frederico, o incidente ocorreu ao término da carreata do candidato a prefeito Zema (PSD). Um grupo político estava na praça do Bairro da Ponte, quando a carreata de Gervásio Quinteiro (DEM) passou no meio da concentração adversária.

Neste momento, o assessor parlamentar, que é comerciante na cidade, teria atropelado intencionalmente a candidata a vereadora Maristela que caiu e ficou imóvel ao ser atingida. Populares teriam se irritado e atacaram o veículo do assessor que fugiu sem prestar socorro.

Após o atropelamento, o suspeito, além de ter se dirigido à casa de Neurilan, teria apedrejado um veículo do prefeito e gritou que o mataria até amanhã (hoje).

A candidata foi socorrida e levada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, onde foi atendida e, na sequência, encaminhada com urgência para Cuiabá. Ela está internada no Pronto Socorro da Capital.

Segundo o médico Neison Marques Duarte, a vítima teve perda de memória momentânea, tem dificuldades para fazer movimentos com o pescoço, teve luxação no cotovelo esquerdo e pode ter fraturado a coluna cervical.

Por telefone, o delegado confirmou o atropelamento, informou que o assessor parlamentar Régis de Oliveira se encontra foragido e está sendo procurado pelas Policias Civil e Militar.

“Recebemos informação que ele teria fugido para Tangará da Serra e eu já acionei a Policia Militar de Santo Afonso para tentar localizá-lo”, disse o delegado que informou que foram registrados dois boletins de ocorrência, um pela candidata a vereadora e outro por Neurilan.

Régis de Oliveira foi candidato a vereador em 2004 pelo PPS, mas obteve apenas 106 votos e não alcançou nenhuma das 9 vagas na Câmara Municipal de Nortelândia.

A reportagem do entrou em contato com o prefeito Neurilan Fraga, mas ele não atendeu as ligações. A reportagem também tentou, insistentemente, contato via celular e whatsapp com o deputado Wagner Ramos, porém as ligações não foram atendidas e a mensagem de texto não foi lida.