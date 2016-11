Assessor de vereador de VG preso será exonerado por fraude no Detran

Assessoria Assessor durante prisão realizada pela Delegacia de Repressão a Roubo e Furto

O funcionário comissionado da Câmara de Várzea Grande Fábio Antônio Pinto preso ontem (10) será exonerado do cago de assessor do vereador João Tertuliano de Barros (DEM). O empregado foi detido durante cumprimento de busca e apreensão na Operação Hidra de Lerna.

Em nota, a Câmara informa que ele era assessor do vereador e que estava nomeado na função desde 2013 e que o ato de exoneração deverá ser publicado o quanto antes, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios.

“O vereador Joãozito também ressalta que como assessor Fábio Antônio Pinto sempre cumpriu seu horário de trabalho, e que desconhecia qualquer outra atividade exercida pelo servidor, fora do expediente”, informa a nota.

O presidente da Mesa Diretora da Câmara, Jânio Calistro (PSD) colocou-se pronto para auxiliar a polícia em tudo que for necessário para dar luz aos fatos. “A minha gestão não compactua com qualquer atitude de agente público que denigra a imagem deste Poder”, diz Calistro.

As duas organizações criminosas identificadas pela Polícia Civil como atuantes dentro de unidades do Detran movimentaram, em apenas um ano, cerca de R$ 600 mil, de acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva). As quadrilhas foram desmanteladas durante a operação Hidra de Lerna, deflagrada nessa quinta(10).

Segundo a polícia, as duas organizações eram lideradas por despachantes, contavam com a participação de servidores públicos e seus membros também tinham tarefas bem definidas. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão contra os suspeitos de participação nas quadrilhas.

Esse é o segundo caso de prisão de assessor de vereador em Várzea Grande. Em outubro, a servidora pública Sandra Luzia Lima, 36, que trabalhava como assessora no gabinete do ex-presidente da Câmara Waldir Bento (PMDB) foi presa em flagrante pela Polícia Militar com 3 kg de maconha dentro do carro, no bairro São Gonçalo.

Assessora de vereador é presa com 3 kg de maconha; parlamentar a afasta