Atrasos na chegada para fazer Enem adiam sonhos para 2017 - veja fotos

Gilberto Leite Portão baixado na Unic impede ingresso de candidato e realização do Enem fica somente para 2017

Ao todo, 163.181 mil pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Boa parte, já está fazendo a prova que será aplicada entre hoje (05) e amanhã (06).

Os portões dos 322 locais de aplicação de prova em aproximadamente 57 municípios, foram abertos às 11h. Os inscritos terão até as 17h (hora local) para terminar o Exame.

E no primeiro dia, quando serão aplicadas 90 questões divididas entre Ciências Humanas e Ciências da Natureza, teve correria e gente chegando atrasada. Á exemplo, o estudante Leonildo Costa, de 22 anos, que esqueceu que a prova seria aplicada no horário de Brasília.

“Estava no trabalho, trabalho em um salão. Achei que fosse dar tempo. Queria fazer agronomia. Ano que vem tento de novo”, se consolou. Apesar de estar triste porque perdeu a prova, Leonildo brincou: “uma dica: ano que vem chegar 3h antes, hein”. É, o sonho de ser agrônomo foi adiado.

Junto com Leonildo também chegou atrasado Marcos Vinicius, 22 anos. Marcos que deseja cursar Direito jogou a culpa no trânsito.”Infelizmente o trânsito estava enorme. Deixei meu carro no meio da rua. Mas Fazer o quê? Agora é estudar mais e me preparar para o ano que vem”, disse.

Em Cuiabá, são 47.015 mil candidatos inscritos. Um dos locais com mais movimentação de candidatos, evidentemente, é na Universidade de Cuiabá (Unic), localizada na avenida Beira Rio, onde também está situada o centro universitário Cândido Rondon, outro local de aplicação do Exame. A Unic receberá cerca 8 mil inscritos.

Gilberto Leite Grupo se reuniu para beber cerveja, esperar os atrasados em frente a Unic e se divertir neste sábado

Nos bastidores, teve gente de todo que é tipo de idade e jeitos, esperando a prova começar. A estudante do 1° ano do segundo grau da Escola Estadual Raimundo Pinheiro, Maria Vitória da Silva, de 15 anos, não precisaria fazer o Exame, por exemplo. Mas decidiu fazer a prova como “treineira”. “Ah, decidi ver como é, pra me preparar”, comenta. Ela também entregou a nossa reportagem que está mais preocupada com segundo dia de prova, quando serão aplicadas questões de matemática e português. “O que mais me preocupa é matemática, mas como é só amanhã, terei mais algumas horas pra estudar”, almeja.

Jessica Daiane Alves, de 26 anos, há 45 dias sofreu um acidente de moto e trincou o tornozelo, mas fez questão de fazer a prova. “Isso não pode ser desculpa. Não vou me deixar abater”.

Gabriel Aguiar, de 19 anos , resumido por ele, tem inflamação na coluna , o que impede de andar. E com vontade de estudar, dispara “De jeito nenhum isso não é um problema para não fazer a prova”. Mesmo confessando que está focado em voltar a andar, Gabriel comenta que se preparou muito para a temida redação. “Pra mim o mais difícil é a redação.”

No domingo, os candidatos terão que responder 90 questões de Matemática e Linguagens, além da temida redação.

Trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) fez um reforço nas linhas ônibus nas linhas que circulam pelos locais de aplicação prova mais movimentados, bem como a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Unic. A pasta ainda informou que os agentes de trânsito ( amarelinhos) estarão nas proximidades dos locais para orientar o tráfego.

Operação Enem 2016

A Secretária de Estado de Segurança Pública, reforçou policiamento para o Enem a “Operação Enem 2016” vai contar com 790 policiais militares e 120 viaturas por dia nos locais de realização do Enem no Estado.

Rondonópolis

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) câmpus de Rondonópolis não realizará neste sábado e domingo as provas do Enem. Conforme comunicado da unidade escolar, o Inep informou que não há tempo hábil para organizar o local para o exame, devido à desocupação tardia dos 130 alunos. Com isso, 624 alunos candidatos que fariam a prova IFMT de Rondonópolis farão a prova nos dias nos 3 e 4 de dezembro. No município se inscreveram no Exame 14.007 mil candidatos.

Todo esse entrave ocorreu devido à ocupação promovida pelo movimento estudantil de alguns câmpus mobilizados em protesto contra as medidas impostas pela PEC 241. O grupo de estudantes deixou o local somente na quinta (03).