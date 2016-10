Áudios mostram comemoração do assalto pelos 6 bandidos mortos

Reprodução Caminhonete do GOE com os corpos de bandidos que assaltaram o Sicredi

A Polícia Civil de Rondonópolis (218 km de Cuiabá) divulgou três áudios de conversas entre os bandidos que cometeram um assalto a uma agência da cooperativa de crédito Sicredi, na região central do município no último dia 10. Seis dos criminosos envolvidos no roubo morreram em uma troca de tiros com policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) no mesmo dia.

Nas conversas extraídas de um aplicativo de troca de mensagens nos telefones celulares dos bandidos, os investigadores localizaram áudios deles se vangloriando do assalto, contando o dinheiro e até combinando a divisão dos R$ 112 mil levados da agência.

Em uma das gravações, o bandido Tiago Rodrigues, que aparentava ser um dos líderes, se engrandece contando ter agredido e cuspido em um dos seguranças da agência. Ele ainda revelou que roubou a arma do vigilante.

Os bandidos foram encontrados por policiais civis em uma residência no bairro Jardim Nilmara, onde houve uma troca de tiros que deixou seis deles mortos e um ferido. Os criminosos foram identificados como Douglas da Silva Nunes, 24, Kaique Leandro Oliveira Martins, 18, Thiago Rodrigues Soares, 21, Mateus Jones Back, 31, João Paulo Correa da Silva, 17, e Carlos Henrique Fontaneli Nascimento, 21. O único sobrevivente foi Marcos Antônio Vieira de Oliveira, 20, que em seu depoimento revelou que caso o comparsa Tiago tivesse sobrevivido ele mesmo iria matá-lo.

O caso

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos terminou com a morte de seis suspeitos de assaltarem o banco Sicredi, no bairro Vila Operária, em Rondonópolis (215 km de Cuiabá), em 10 de outubro. Um sétimo envolvido também foi ferido. Os criminosos estavam escondidos em uma casa, na região do Jardim Nilmara, quando foram surpreendidos por policiais civis da Gerência de Operações Especiais (GOE).

Durante a ação policial foram apreendidas duas armas fogo, 5 aparelhos celulares e R$ 33,6 mil em espécie. No momento da abordagem, policiais civis da Gerência de Operações Especiais (GOE), da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Ficha extensa

Um dos mortos no confronto, Thiago Rodrigues Soares, chegou a ser preso em 2013 durante operação Porto Estrela, por planejar e executar o sequestro da jovem T.K.G.A, 20 anos, filha de uma policial civil em Tangará da Serra. O sequestro aconteceu às 22h, em 13 de agosto de 2013, em Porto Estrela.

O suspeito Kaique Oliveira Martins, que também foi à óbito durante o tiroteio, possui registros criminais por roubo à mão armada, receptação e corrupção de menores em Rondonópolis.

O investigado, Marcos Antônio, segue hospitalizado. Ele responde criminalmente a dois inquéritos anteriores, em Primavera do Leste, por furto qualificado, tráfico de drogas e receptação.

