Avião agrícola cai pega fogo em fazenda e piloto morre carbonizado

O piloto Rogério Moreira morreu após a queda de um avião agrícola que fazia a aplicação de produtos químicos em uma lavoura de uma fazenda localizada a cerca de 80 quilômetros da cidade de Primavera do Leste (240 km de Cuiabá), na terça(13).

Existem suspeitas de que uma falha mecânica tenha sido responsável pela queda do aeronave que se incendiou. O piloto foi carbonizado.

De acordo com testemunhas, o piloto voava com a aeronave em linha reta normalmente, mas o avião caiu de bico no solo ficando enterrado na areia.

Os funcionários da fazenda ainda tentaram retirar o homem do avião antes dele pegar fogo, porém a porta estava travada.

O Corpo de Bombeiros esteve na propriedade rural e conseguiu retirar o piloto, porém ele já foi encontrado sem vida. Peritos criminalistas e policiais civis liberaram o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Um equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) será encaminhada até a fazenda no município para apurar as causas do acidente aéreo.

Rogério, que era um piloto experiente deixou esposa e duas filhas. A Polícia Civil acompanha o caso.