Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas e deixa mais 2 feridos

Rádio Pioneira Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas em Tangará da Serra

Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas no início da tarde desta quinta (5). O acidente ocorreu nas proximidades do município de Tangará da Serra (240 km de Cuiabá).

A situação foi confirmada pelo Corpo de bombeiros da cidade, que no momento atua no resgate dos corpos.

Há informações ainda que outras duas pessoas estariam no vôo, no entanto devido a distância e aos trabalhos da equipe que deslocou até a área do acidente, ainda não foi repassado aos demais profissionais qual seria o estado de saúde destas vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de trabalho está há aproximadamente uma hora no local. A ocorrência foi registrada em um aeroporto agrícola na região. A identidade dos passageiros também não foi divulgada.