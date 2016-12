Avião que transportou corpos de vítimas de tragédia faz escala em VG

Reprodução O trágico acidente aéreo deixou 71 mortos, sendo 19 jogadores e 21 jornalistas

A aeronave que transportou parte dos corpos das vítimas do voo que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para Medellín, na Colômbia, ocorrido na terça (29), fez escala no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, no início da noite dessa sexta (2). Em seguida, os corpos seguiram para São Paulo. A informação foi confirmada pelo Jornal Nacional de ontem.

De acordo com informações, os 50 corpos de vítimas deixaram Manaus por volta das 4h (horário Brasília) deste sábado (3). Duas aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram após escala na Base Área da capital amazonense. Em Chapecó, os corpos vão ser velados neste sábado, na Arena Condá.

Os aviões saíram da Colômbia entre 19h20 e 20h05 (horário de Brasília). No retorno ao Brasil, as aeronaves fizeram escala em Manaus para realização de um procedimento obrigatório, chamado de desembaraço alfandegário.

O acidente deixou 71 mortos, sendo 19 jogadores e 21 profissionais da imprensa, além de seis feridos. Segundo as autoridades colombianas, a lista do voo tinha 81 nomes, sendo 72 passageiros e 9 tripulantes. Contudo, quatro pessoas não embarcaram.