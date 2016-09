Bailarino mato-grossense participa da abertura dos Jogos Paralímpicos

Aurea Silva Valdenir participa de Jogos Paralímpicos

O bailarino mato-grossense Valdenir Costa de Oliveira está escalado para atuar no espetáculo de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, nesta quarta (7), no Maracanã. Ele foi o único mato-grossense selecionado para compor o elenco artístico da abertura dos jogos em março e, desde então, tem se dedicado inteiramente à apresentação.

Bailarino profissional, Valdenir participou do Programa de Formação de Jovens Bailarinos, da Fundação André e Lucia Maggi. O projeto surgiu em 2005 com o objetivo de desvendar e estimular novos talentos em Mato Grosso.

Em 2009, Valdenir e outros 10 participantes do programa foram aprovados para o curso da Escola de Teatro Bolshoi, da Rússia, mantida em Joinville (SC). Ele estudou com bolsa parcial oferecida pela escola e com as demais despesas na cidade catarinense custeadas pela Fundação. Após formar-se em dança contemporânea no final de 2011, ele ainda foi convidado a permanecer por mais um ano, a fim de se formar em ballet clássico.

Além de Valdenir, o atleta Morten Johannessen, colaborador da Amaggi na indústria Denofa, na Noruega, disputará por seu país uma medalha na modalidade de tiro com arco. Johannessen é colaborador da Denofa desde 1998, fábrica da Amaggi para processamento de soja localizada na cidade norueguesa de Fredrikstad. (Com Assessoria)