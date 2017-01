Bairro Seguro resulta em 3 prisões e apreensões durante 1º dia em Sinop

O secretário-adjunto de Integração Operacional, Marcos Vieira da Cunha, esteve em Sinop na tarde desta sexta (25), para apresentar dados e deflagrar a primeira ação do ano da “Operação Bairro Seguro” no município. “Nós viemos fortalecer a questão da integração. Hoje a Segurança Pública trabalha de maneira integrada”, disse o secretário.

Em um dia de operação foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, três de prisão e foram apreendidos 2 kg de maconha. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Muniz, desde o dia 1º foram apreendidas 20 armas de fogo e efetuados cinco mandados de prisão em relação a homicídios. “A polícia está alcançando um resultado positivo neste início de ano. A população tem que contribuir e não ter medo. Só assim estará resguardada e a segurança será mais efetiva no município”.

Com a participação da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Politec, Corpo de Bombeiros e o Detran, essa é a primeira ação em 2017 e é realizada em todo o Estado, com exceção de Rondonópolis e Água Boa. “A integração realmente funciona, ela traz resultados positivos para toda a sociedade”, completa o secretário.

Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), em 2016 cerca de 82% dos casos de homicídos em Sinop foram solucionados. Houve também uma diminuição de 20% dos números registrados. Se comparado com 2015 quando 53 casos aconteceram, em 2016 foram 42. Atualmente o efetivo sinopense está em torno de um policial para cada 750 habitantes.

Mesmo com um número insuficiente, o tenente coronel Valter Luiz Razera garante que o trabalho em conjunto facilita a obtenção de resultados positivos. “Com certeza temos que melhorar mais esse efetivo. Várias apreensões estão sendo feitas. O trabalho que temos feito junto com a Polícia Civil nos dá uma facilidade em realizar as operações”.

O planejamento tático é feito em conjunto com a equipe operacional e com os comandantes de cada Região Integrada de Segurança Pública (Risp), identificando os locais com maiores índices de roubos tanto em estabelecimentos comerciais, quanto a pessoas. “É por meio dessa análise criminal que fazemos um planejamento pra atuar de maneira pontual de forma que atenda onde realmente está precisando”, complementa o representante da Sesp.

Sobre a situação do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que está com o contrato de manutenção das viaturas cancelado desde novembro do ano passado, o secretário reconhece os problemas e garante que logo serão solucionados. “Nós estamos cientes com relação as viaturas dos bombeiros. Nos próximos dias vamos dar uma resposta à sociedade e resolver os problemas”, promete.